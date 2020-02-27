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Прощай эпоха "благо­дар­ности": как украинцы будут лечиться с 1 апреля

В результате медреформы больницам будут выделять деньги на каждого конкретного пациента

Артур Гор четверг, 27 февраля 2020, 11:01
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В результате медреформы больницам будут выделять деньги на каждого конкретного пациента Фото: pixabay.com

19 тысяч гривен на лечение инсульта и 16 тысяч гривен на лечение инфаркта. С 1 апреля в Украине стартует, наверное, самый масштабный этап реформы здравоохранения – реализация программы государственных медицинских гарантий. Каким образом изменится медицинское обслуживание украинцев, за что заплатит государство, а за что – сами пациенты, и что будет с больницами, которые не впишутся в реформу, разбирался "Апостроф".

Государственная "благодарность"

"В декабре стало плохо, пару дней болел живот. Пошел к врачу, прошел обследование – оказалось аппендицит, и нужно срочно оперировать, – рассказывает "Апострофу" житель Ирпеня Вадим. – Операция прошла удачно, а потом нужно было рассчитаться. Официальных цен за операцию никто не называл, но подошел хирург, сказал, что нужно ему заплатить 3 тысячи гривен, еще две тысячи дать анестезиологу, ну, и медсестер отблагодарить по 300-400 гривен".

Такая схема лечения на сегодняшний день практикуется по всей Украине. Вместе с тем в статье 49 Конституции сказано, что в "государственных и коммунальных учреждениях здравоохранения медицинская помощь предоставляется бесплатно". Деньги на это "бесплатно" должны выделяться из бюджета, но по факту в больнице пациента ставят перед фактом: "сами понимаете… финансирования нет…" и хочешь не хочешь, а платить нужно.

С 1 апреля ситуация должна поменяться кардинально: в Украине начнет работать программа государственных гарантий медицинского обслуживания, согласно которой украинцы получат право лечиться за деньги бюджета, без "благодарностей" врачам. "Благодарить" медиков, в теории, будет само государство.

Принцип "деньги ходят за пациентом" стала внедрять еще прошлая команда Минздрава под руководством Ульяны Супрун. Его суть заключается в том, чтобы не финансировать больницы "на глазок", выделяя субвенции по количеству койко-мест, а платить медучреждениям за оказанную помощь каждому конкретному пациенту в каждом конкретном случае. Как уверяет уже новый состав Минздрава, это хорошо, как для пациентов, которые получат четкий перечень бесплатных услуг, так и для больниц, которые смогут больше зарабатывать.

Перечень бесплатных медицинских услуг, точнее услуг, за которые заплатит государство, определен постановлением Кабмина №65 от 5 февраля 2020 года. Это первичная, вторичная и экстренная медицинская помощь, высокоспециализированная и паллиативная помощь, реабилитация, помощь детям до 16-ти лет и медицинская помощь в связи с беременностью и родами.

Под каждую услугу разработан тариф, который будет покрывать медучреждениям распорядитель средств – Национальная служба здоровья (НСЗУ). Например, тариф на лечение инсульта составляет 19 332 гривны, а тариф на медицинские услуги по предоставлению медицинской помощи новорожденным в сложных неонатальных случаях – 29 678 гривен. То есть эти деньги, в случае заболевания, за пациента заплатит государство. Структура тарифа – оплата врачу, диагностика и даже лекарства. Но не все.

"Это лекарства из национального перечня. В пакет не входят лекарства, которых нет в национальном перечне и лекарства, которые закупаются централизовано, например, стенты, так как они закупаются централизовано", - пояснила "Апострофу" директор департамента коммуникаций НСЗУ Татьяна Бойко.

Татьяна Бойко: "В пакет не входят лекарства, которых нет в национальном перечне и лекарства, которые закупаются централизовано"Фото: pixabay.com

Однако, в зависимости от каждого конкретного случая тарифы будут корректироваться.

В Национальной службе здоровья уверяют, что тарифы взялись не "с потолка".

"Чтобы сформировать тарифы, в течение девяти месяцев Национальная служба здоровья провела огромное количество круглых столов, консультаций с профессиональным сообществом, экспертами, международными экспертами. Тот тариф, который есть, оправдан", – отмечала и.о. главы НСЗУ Оксана Мовчан.

Однако по словам экс-министра здравоохранения Олега Мусия, тарифы НСЗУ как раз-таки "с потолка".

"Взяли прошлогодний бюджет и просто разделили на количество случаев и сказали, что вот теперь будут такие тарифы, – комментирует ситуацию "Апострофу" Мусий. – Кроме того, в программе государственных гарантий должны быть не только тарифы и ценообразование, но и критерии качества и индикаторы, в соответствии с которыми будет предоставляться медицинская помощь".

Зоряна, денег нет?

Впрочем, будем реалистами: лечение того же инсульта легко может перевалить за 19 тысяч гривен. Кто будет платить в таком случае? Очевидно, что пациент. Прямо в НСЗУ это не озвучивают, но дают понять, что так оно и будет.

"Все, что не входит в пакет, может покрываться одним из двух вариантов: либо это официальный прайс от больницы на платные услуги, либо это местная программа финансирования. Или комбинация этих вариантов", добавила Бойко.

Как это будет работать на практике? То есть, как больница сможет получить деньги от государства, а пациент оплаченную услугу от больницы?

На уровне медучреждений это будет выглядеть так: больница заключает контракт с НСЗУ на предоставление услуг пациентам. Услуги предоставляются по 27 направлениям: от экстренной помощи до хирургических операций, психиатрической помощи, лечения онкологических заболеваний и так далее. При этом больница может подать заявки как на все 27 направлений (лишь бы медучреждение соответствовало условиям контракта), так и на 1-2 направления, например, предоставляя помощь только по беременности и родам. На момент написания материала, в НСЗУ поступили заявки на контракты от 1373 медучреждений (около 80%).

С апреля по декабрь 2020 года в НСЗУ готовы профинансировать контрактов на сумму в 72 миллиарда гривен, и, как уверяют чиновники, это на 20% больше, чем в прошлом году, когда больницы получали субвенции из госбюджета по старому принципу. То есть, в теории, медики смогут зарабатывать больше.

Однако Олег Мусий уверяет, что на самом деле денег на реформу катастрофически не хватает.

Денег на реформу катастрофически не хватаетФото: Getty images

"Главная проблема – отсутствие должного финансирования в соответствии с законом "О государственных финансовых гарантиях". Он ведь не выполнен. Половину закона выполнили, которую хотели, а половину – нет. В законе записано, что на программу гарантий нужно не менее 5% от ВВП, а это около 270 миллиардов гривен, – отмечает Мусий. – Кроме того, программа государственных гарантий должна быть принята вместе с государственным бюджетом. Бюджет на 2020 год принят, а программа государственных гарантий не принята. Соответствующие изменения в бюджет не внесены. Кабмин, по сути, перебрал на себя функции законодательной ветви власти".

Больничные чистки

Действительно, чем больше контрактов с НСЗУ заключит больница, тем больше денег она получит из бюджета. Но что случится с больницами, например, в отдаленных селах и районах Украины, которые, в лучшем случае, смогут законтрактоваться по 2-3 направлениям, так как не могут предоставить широкий спектр услуг.

В Минздраве признают, что такие больницы будут зарабатывать меньше.

"Есть больницы, которые, по прогнозам, получат меньше финансирования", - пояснил замминистра здравоохранения Дмитрий Луфер.

Тогда, какие перспективы у таких больниц? Закрыться? Вовсе нет. Просто придется напрячься уже местным властям.

"Мы же понимаем, что все больницы дофинансировались из местных бюджетов. Госбюджет никогда не покрывал 100% расходов больницы. Сейчас мы говорим о том, что появятся больницы, которые получат в два раза больше финансирования от НСЗУ. Это означает, что финансирования местных бюджетов на эти больницы уже не понадобится, но объем финансирования на местном уровне останется прежним, и местные власти должны будут просто перенаправить средства", - отметил Луфер.

В НСЗУ уверяют, что объездили всю Украину, предупреждая местные власти об изменениях в финансировании, поэтому, если какая-то больница и закроется, то это частная недоработка мэров и губернаторов, а не баг в системе.

"Но ведь здравоохранение – это социальная функция государства, а не местных органов власти. Теперь государство хочет, даже не хочет, а закроет руками местной власти огромное количество учреждений здравоохранения", – добавляет Олег Мусий.

"Действительно, первое время местные органы власти помогут с финансированием, но эта лавочка прикроется, - говорит "Апострофу" эксперт в сфере медицинского права, юрист Александр Гришаков. - Как государство финансирует медучреждения сейчас: определяется бюджет, сколько было потрачено на ту или иную больницу в прошлом году, и на эту же сумму медучреждение рассчитывает в следующем году, что государство ее выделит. Обязательные статьи были на зарплату, коммунальные услуги. Медперсонал всегда был уверен, что им выплатят заработную плату. С 1 апреля начнется постепенное сокращение этого финансирования, и медучреждения вынуждены будут зарабатывать самостоятельно. А как это сделать? Привлекать пациентов. По сути, начнется война за пациентов и коммунальные медучреждения будут вынуждены конкурировать. Те главврачи, которые смогут это сделать, сохранят свои больницы, а кто нет..."

Впрочем, как рассказала "Апострофу" менеджер программы "Общественное здоровье" международного фонда "Возрождение" Елена Кучерук, если некоторые больницы закроются, то не факт, что пациенты от этого что-то потеряют.

Если некоторые больницы закроются, то не факт, что пациенты от этого что-то потеряютФото: pixabay.com

"Да, система идет в сторону открытого рынка, а не госплана. А любые условия в открытом рынке – конкурентные. Но толку с того, что больница не оказывает нужное количество услуг? В таком случае, ее просто нерентабельно содержать. Либо больницы будут выходить на понятный уровень качества и привлекательности для пациентов, либо пациентам лучше проехать лишние 50 километров, но получить качественные услуги", - подчеркнула Кучерук.

Без талончика, но с направлением

А теперь – что касается пациентов. Как обычные украинцы смогут воспользоваться преимуществами программы государственных медицинских гарантий.

"Во-первых, у пациента должна быть заключена декларация со своим семейным врачом или педиатром, – поясняет Татьяна Бойко. – Следующий шаг – электронное направление. Его может дать семейный либо лечащий врач".

"Например, вас направили к эндокринологу. Он имеет право выписать направление как к себе же, так и к другому специалисту, без возвращения на первичное звено", - добавляет Дмитрий Луфер.

"С помощью этого направления мы будем видеть в системе, на какую операцию, консультацию врач направил пациента. Когда пациент захочет получить эту услугу, мы будем знать, куда и кому за него заплатить деньги, – отмечает Бойко. – Каждый пациент с электронным направлением сможет абсолютно свободно выбирать, в какой больнице это направление акцептировать. Это не будет зависеть ни от прописки, ни от города. Главное, чтобы больница имела контракт с НСЗУ".

Без электронного направления можно будет обратиться к стоматологу, гинекологу, онкологу и психиатру.

Однако до того, как вторая волна реформы захлестнет украинскую медицину, остается еще месяц. И за этот месяц, по словам экспертов, опрошенных "Апострофом", украинцы еще станут свидетелями манипуляций, протестов и распрей на теме медреформы.

"Но важно понимать, что сейчас мяч – на стороне лечебных учреждений. От каждого конкретного лечебного учреждения, воли главврача будет зависеть, вливаются или не вливаются они во вторую волну реформы. Конечно, главврачи наименее заинтересованы в изменениях, ведь им было интереснее, как раньше: получать госфинансирование на койко-места, которые были завышены и не соответствовали реальному количеству пациентов либо предоставляемых услуг", - резюмировала Елена Кучерук.

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