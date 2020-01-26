В Киеве обнаружили жуткую находку в озере, фото

В одном из районов Киева спасатели достали из озера труп мужчины.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на "Информатор".

Тело находилось в воде, у берега озера Утиное на Позняках.

Спасатели изъяли тело мужчины из воды, которое находилось на берегу, и передали его правоохранителям.

Предварительно, следов насильственной смерти не нашли.

Фото: Информатор

Ранее "Апостроф" сообщал, что в Киеве в парке Партизанской славы обнаружили жуткую находку: ранним утром 20 января здесь нашли тело раздетого мужчины.

Напомним, что в субботу, 4 января, в Подольском районе Киева в арендованной квартире нашли тела двух девушек, которые пропали накануне.