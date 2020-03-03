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Заражение коронавирусом в Черновцах: фото из больницы и свежие данные о ситуации в городе

вторник, 03 марта 2020, 17:44
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В городе Черновцы, где находится первый в Украине зараженный коронавирусом пациент, проводят дополнительные санитарные меры для минимизации рисков распространения вирусных инфекций. Вместе с заболевшим в больнице под присмотром врачей находятся еще четверо человек.

Об этом сообщил на брифинге черновицкий городской голова Алексей Каспрук.

По словам мэра, в школах города не будет объявлен карантин. Вместо этого в среду, 4 марта, на первом уроке ученикам расскажут, что такое коронавирус и как с ним бороться.

Кроме этого, в учебных заведениях будут усилены меры по дезинфекции помещений. Усиленная уборка с применением моющих средств будет проводится в общественном транспорте.

Также на Буковине начала работу круглосуточная "горячая линия" для информирования населения о получении медицинской помощи в случае появления симптомов, похожих на коронавирус COVID-19.

Заболевший пациент находится в инфекционном отделении Черновицкой областной клинической больнице. Здесь есть возможность изолировать больных в соответствии с патологией, поскольку в отделении развернуты палаты полубоксового типа.

В Черновицкой ОГА сообщили, что кроме больного, в самоизоляции находится также его жена, которая, по словам медиков, чувствует себя хорошо. Под наблюдением врачей - четверо пограничников, которые осуществляли контроль в пункте пропуска в тот день, когда инфицированный житель Черновцов пересекал границу.

Как сообщал "Апостроф", после первого подтвержденного случае заражения коронавирусом, зафиксированном в Черновцах, в Украине планируют изменить правила вызова кареты скорой помощи.

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