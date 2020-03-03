В Украине из-за коронавируса изменят правила вызова "скорой": что нужно знать

После первого подтвержденного случае заражения коронавирусом, зафиксированном в Черновцах, в Украине планируют изменить правила вызова кареты скорой помощи.

Об этом рассказал на брифинге во вторник, 3 марта, заместитель министра здравоохранения Дмитрий Луфер.

По его словам, в тот период, когда ожидаются возможные случаи заражения коронавирусом, возможны изменения в порядке вызова скорой помощи. Бригады "скорой" будут приезжать к людям с высокой температурой или подозрением на коронавирус, чтобы больной самостоятельно не обращался в больницу и не ездил по городу.

Врачи прошли необходимый инструктаж и поинформированы о том, что делать в случае вспышки коронавируса.

"Есть утвержденный план действий в области и отдельные койки в инфекционных больницах, и врачи, которые ожидают пациентов, тоже знают, что делать", – подчеркнул замминистра.

Как сообщал Апостроф, ранее главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко прояснил ситуацию с дефицитом защитных хирургических масок в украинских аптеках.