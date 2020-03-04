Будут ли в Украине закрывать школы и детсады из-за коронавируса: озвучен четкий ответ

В Украине будут закрывать на карантин школы, детские садики, кинотеатры, музеи и торгово-развлекательные центры, если будет зафиксирован хотя бы один случай передачи смертельного коронавируса, который распространяется по миру, внутри страны.

Об этом сообщил замминистра здравоохранения Украины Виктор Ляшко во время брифинга в среду, 4 марта.

Как объяснил чиновник, в Украине могут закрыть для посещения школы, детские сады, музеи, кинотеатры и торгово-развлекательные центры только в том случае, если подтвердится заражение коронавирусом, не связанное с поездками за пределы страны.

"Если зафиксирован даже один случай передачи внутри страны – случай, который не будет связан с путешествием из страны, где зафиксирован случай коронавирусной инфекции, мы сразу будем рекомендовать органам местного самоуправления на той территории, где будет зафиксирован этот случай, вводить ограничительные противоэпидемические мероприятия", – сказал Виктор Ляшко.

По словам замминистра, в данное время в Украине продолжается усиленный режим дезинфекции транспорта, как один из методов профилактики предотвращения распространения ОРВИ, в том числе, и коронавирусной инфекции.

Как сообщал "Апостроф", ранее министр здравоохранения Зоряна Скалецкая заявила, что карантин из-за коронавируса в Украине будут вводиться в зависимости от динамики появления новых зараженных.