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Какие страны коронавирус из Китая атакует активнее всего: обнародованы свежие данные

среда, 04 марта 2020, 06:58
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В Китае от смертельного коронавируса смогли вылечить уже больше половины зараженных людей. По состоянию на 4 марта здесь было зафиксировано 80 270 случаев заболевания, вылечить удалось почти 50 тысяч человек. Также известно о 2 981 летальном исходе.

За пределами Китая от осложнений вируса погибло 172 человека, а всего заболело свыше 92 тысяч человек.

3 марта в Китае зарегистрировано 38 смертей от коронавируса.

В Южной Корее коронавирус диагностировали у 5 186 человек (31 погибший), в Иране 2 336 зараженных (77 человек умерли). В Италии зафиксировали 2 036 случаев заражения (52 погибших).

Активнее всего вирус начал распространяться в таких странах:

  • Китай (80 151)
  • Южная Корея (5 186)
  • Иран (2 336)
  • Италия (2 036)
  • Япония (283)
  • Франция (204 )
  • Германия (188)
  • Испания (153)
  • Сингапур (110)
  • США (107).

Как известно, 3 марта первый случай заболевания зафиксировали и в Украине. Вирус диагностировали у жителя Черновцов, который вернулся с отдыха в Италии.

Как сообщал "Апостроф", после первого подтвержденного случае заражения коронавирусом, зафиксированного в Черновцах, в Украине планируют изменить правила вызова кареты скорой помощи.

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