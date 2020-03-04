Какие страны коронавирус из Китая атакует активнее всего: обнародованы свежие данные

В Китае от смертельного коронавируса смогли вылечить уже больше половины зараженных людей. По состоянию на 4 марта здесь было зафиксировано 80 270 случаев заболевания, вылечить удалось почти 50 тысяч человек. Также известно о 2 981 летальном исходе.
За пределами Китая от осложнений вируса погибло 172 человека, а всего заболело свыше 92 тысяч человек.
3 марта в Китае зарегистрировано 38 смертей от коронавируса.
В Южной Корее коронавирус диагностировали у 5 186 человек (31 погибший), в Иране 2 336 зараженных (77 человек умерли). В Италии зафиксировали 2 036 случаев заражения (52 погибших).
Активнее всего вирус начал распространяться в таких странах:
- Китай (80 151)
- Южная Корея (5 186)
- Иран (2 336)
- Италия (2 036)
- Япония (283)
- Франция (204 )
- Германия (188)
- Испания (153)
- Сингапур (110)
- США (107).
Как известно, 3 марта первый случай заболевания зафиксировали и в Украине. Вирус диагностировали у жителя Черновцов, который вернулся с отдыха в Италии.
Как сообщал "Апостроф", после первого подтвержденного случае заражения коронавирусом, зафиксированного в Черновцах, в Украине планируют изменить правила вызова кареты скорой помощи.