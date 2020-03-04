Какие страны коронавирус из Китая атакует активнее всего: обнародованы свежие данные

В Китае от смертельного коронавируса смогли вылечить уже больше половины зараженных людей. По состоянию на 4 марта здесь было зафиксировано 80 270 случаев заболевания, вылечить удалось почти 50 тысяч человек. Также известно о 2 981 летальном исходе.

За пределами Китая от осложнений вируса погибло 172 человека, а всего заболело свыше 92 тысяч человек.

3 марта в Китае зарегистрировано 38 смертей от коронавируса.

В Южной Корее коронавирус диагностировали у 5 186 человек (31 погибший), в Иране 2 336 зараженных (77 человек умерли). В Италии зафиксировали 2 036 случаев заражения (52 погибших).

Активнее всего вирус начал распространяться в таких странах:

Китай (80 151)

Южная Корея (5 186)

Иран (2 336)

Италия (2 036)

Япония (283)

Франция (204 )

Германия (188)

Испания (153)

Сингапур (110)

США (107).

Как известно, 3 марта первый случай заболевания зафиксировали и в Украине. Вирус диагностировали у жителя Черновцов, который вернулся с отдыха в Италии.

Как сообщал "Апостроф", после первого подтвержденного случае заражения коронавирусом, зафиксированного в Черновцах, в Украине планируют изменить правила вызова кареты скорой помощи.