ВСУ понесли на Донбассе новые крупные потери

Боевики на Донбассе 3 марта 7 раз нарушили режим прекращения огня, в результате обстрелов погиб один украинский военный.

Об этом сообщили в штабе Операции Объединенных Сил.

"В результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил погиб, еще четверо наших защитников получили ранения", - говорится в заявлении.

Боевики вели огонь из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Четыре обстрела были зафиксированы неподалеку Широкино, один возле Зайцево, один рядом с Лебединским и один вблизи Луганского.

Также в штабе ООС сообщили, что на трех участках разведения сохранялся режим тишины.

Как сообщал "Апостроф", 1 марта в Луганской области боевики подбили грузовик с украинскими военными. В результате ракетного удара погиб боец Сергей Руских. Позже в сети появились фото и видео последствий ракетного удара.