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Украинские военные получили "прокачанную" бронетехнику: фото и видео

среда, 04 марта 2020, 21:05
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В среду, 4 марта, Киевский бронетанковый завод (КБТО) передал Вооруженным силам Украины последнюю партию из 6 танков Т-72.

Об этом сообщают на странице Генерального штаба ВСУ в Facebook.

КБТО завершил поставку танков по государственному контракту с Министерством обороны Украины. В ближайшее время танки пополнят боевой и численный состав ВС Украины.

"Эти танки Т-72 являются результатом переосмысления опыта современной войны на Востоке Украины. Мы комплексно подошли к ремонту и существенно улучшили тактико-технические характеристики машин, чтобы они лучше могли выполнять боевые задачи украинских защитников", - отметил исполняющий обязанности директора ГП "КБТО" Владимир Синявский.

Эксперты провели доработки техники с целью улучшения ее боевых и технических характеристик. Это дало возможность увеличить защищенность, мобильность, огневые возможности и управления машиной. Специалисты завода доработали оптику и стабилизационную систему пушки, улучшили общие ходовые характеристики.

Одной из главных особенностей Т-72 является возможность ведения огня высокоточными управляемыми ракетами "Комбат" от Киевского государственного конструкторского бюро "Луч". Кроме того, обновленный танк Т-72 имеет современные элементы динамической защиты и приборы ночного видения с электронно-оптическими преобразователями третьего поколения. Также в Т-72 установлен комплект с цифровой радиостанции и спутниковой навигационной аппаратуры, позволяющей поддерживать связь с пехотными подразделениями, имеет огромное значение для взаимодействия на поле боя.

Как сообщал "Апостроф", Украина рассматривала получение двух польских ракетных корветов - ORP Metalowiec (436) и ORP Rolnik (437).

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