В Черновцах новые подозрения на коронавирус: откуда приехали люди и какие у них симптомы

В Черновцах трех человек госпитализировали с подозрением на коронавирус, вспышка которого наблюдается почти во всем мире.

Об этом сообщает ресурс molbuk.ua.

"В инфекционное отделение Черновицкой областной клинической больницы госпитализировали двух мужчин и женщину с подозрением на китайский коронавирус", - говорится в сообщении.

Пациентов привезли в машине скорой медицинской помощи. Авто сразу отправили на дезинфекцию. Его водители были одеты в биокостюмы. Уверяют, что сдадут их на утилизацию.

В то же время в середину медучреждения журналистов не пустили. Там все одеты в защитную одежду и респираторы. По словам заместителя председателя ОГА Натальи Гусак, на месте работают инфекционисты.

Как пишет "Суспільне", госпитализированные с подозрением на коронавирус говорят, что не контактировали с инфицированными.

По словам врача инфекционного отделения Черновицкой областной больницы Людмилы Фельдман, двое людей находились в странах, где зафиксированы случаи болезни. В частности, один из пациентов был в Англии, пациентка - в Испании. Третий человек занимается перевозками в Италию. Однако, по словам врача, в течение последнего месяца не находился в Италии. Он обратился в больницу самостоятельно.

У двоих пациентов диагностировали острый бронхит, у женщины - правостороннюю пневмонию. Сейчас их анализы проверяют на ОРВИ. У всех госпитализированных температура не превышает 37,2 градусов. У них есть кашель и боль в горле.

Как сообщал "Апостроф", пока весь мир охватила паника из-за эпидемии коронавируса, в Украине люди умирают от гриппа.