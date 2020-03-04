Пока все боятся коронавируса: в Украине стремительно растет число жертв гриппа

Пока весь мир охватила паника из-за эпидемии коронавируса, в Украине люди умирают от гриппа.

Об этом сообщает Центр общественного здоровья Украины.

С 24 февраля до 1 марта от осложнения из-за гриппа умерли шесть человек. Ни у кого из них не было вакцинации.

В течение недели ОРВИ заболели 213 531 человек. Из них почти 65% - это дети до 17 лет. Отмечается, что это на 17% превышает эпидемический порог в Украине.

Отмечают, что против гриппа было вакцинировано 280 человек. В целом, с начала эпидемического сезона прививки сделали 237 624 человека.

В целом по стране с начала эпидсезона зарегистрировано 54 лабораторно подтвержденных летальных случаев в результате осложнений гриппа. Ни один из них не был вакцинирован против гриппа.

Как сообщал "Апостроф", вирусологи считают, что полностью победить коронавирус COVID-19 не получится, он будет проявляться сезонно, как и грипп.