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В Украине будут призывать в армию из запаса: зачем это и как получить отсрочку

среда, 04 марта 2020, 10:45
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В Украине офицеров запаса в возрасте до 43 лет призовут на срочную службу в армию на 18 месяцев. В ВСУ уже собирают послужные карточки, уточняют картотеки и общее число офицеров.

Как сообщает "Апостроф", об этом в комментарии "АрмияInform" рассказал начальник отдела комплектования офицерского состава управления персонала штаба Командования Сухопутных войск ВСУ полковник Сергей Волков.

По его словам, речь идет о тех офицерах запаса, которые не проходили военную службу, но закончили кафедры военной подготовки. Они должны иметь воинское звание офицерского состава и быть в запасе. Важно, чтобы они могли соответствовать условиям для прохождения службы по состоянию здоровья и не иметь отсрочек.

Волков отметил, что служба будет проходить в небоевых частях ВСУ. Спустя полгода после призыва у таких офицеров будет возможность заключить контракт на прохождение военной службы на срок от 1 года.

По его словам, призыв должен начаться не обязательно 1 апреля, поскольку сроки призыва определяют приказы главы Минобороны и начальника Генштаба.

Отметим, что попасть под отсрочку могут граждане Украины при следующих обстоятельствах:

  • призывники, у которых есть ребенок в возрасте до трех лет;
  • мужчины, имеющие двух и больше детей или беременную жену;
  • граждане, у которых есть нетрудоспособные родители (одинокая мать/отец) студенты дневных отделений ПТУ, вузов и духовных семинарий;
  • призывники, которые являются единственными кормильцами в семье;
  • священнослужители, полицейские, некоторые педагоги и врачи.

В свою очередь заместитель областного военкома Днепра Сергей Полуцыган в комментарии "Обозревателю" отметил, что цель такого призыва – сформировать качественный резерв.

"Система призыва офицеров запаса имеет две цели. Первая – офицеры непосредственно знакомятся с условиями воинской службы. Второе – это формирование качественных резервистов, которые будут иметь практический опыт службы. В случае необходимости, они способны отправиться в свои боевые подразделения и уже быть полезными", – сказал военком.

По его словам, те знания, которые офицеры получали на военке, уже не соответствуют нынешним украинским реалиям.

"Тогда учили другие люди, которые привыкли к другой войне. Не к точечным операциям, а к полномасштабному наступлению, когда военные идут звеном по полю. Нас учили по тактике 60-х, когда скидывают бомбу, и мы отделением наступаем по фронту вместе с танками, БМП, БТР. Сейчас же воюют иначе", – сказал бывший студент, который проходил военную кафедру в 2013-2015 годах.

Другой выпускник вуза отмечает, что на военной кафедре студентов мало чему учили даже в то время, когда в стране началась война.

"Мы окурки на территории университета собирали во время "военки". А сейчас хотят призвать тех, у кого уже семьи, дети и стабильная работа. Я конечно, понимаю, что страну нужно защищать, но даже за эти годы не смогли профессиональную армию сделать и нормальный резерв создать из тех, кто уже прошел боевые действия", – говорит выпускник столичного вуза Александр.

Военный эксперт Константин Машовец поддерживает мнение, что качество подготовки офицеров запаса в Украине весьма слабое.

"Их готовят в основном на военных кафедрах гражданских институтов и подготовка не совсем соответствует потребностям современных вооруженных сил. В принципе, после настоящей подготовки в условиях современной армии вполне возможно, что офицеры запаса станут эффективными", – отметил он.

Напомним, что с 1 апреля 2020 года в Украине стартует срочный призыв в армию, на службу будут забирать парней возрастом 20-27 лет.

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