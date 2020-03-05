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Не говорят ни слова! Украинка с собачкой из Китая взволновала сеть заявлением

четверг, 05 марта 2020, 07:44
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Фото: Facebook

Украинка Анастасия Зинченко, которая не покинула охваченный коронавирусом Китай из-за собачки, взволновала сеть новым заявлением.

Его она разместила на своей странице в Instagram.

Девушка напомнила, что 1 марта официально ввели запрет на ввоз животных в Украину из Китая.

"Интересно получается ведь, да? Спустя две недели после того, как мне позвонил президент и пообещал помочь, забрать меня с собачкой, через две недели Украина ставит запрет. Причина которого - случай в Гонконге, у собаки подозрение на коронавирус. И почему-то только Украина поставила такой запрет", - отметила она.

Зинченко подчеркнула, что с ней никто не связывался, ей не звонили в течение недели. О эвакуации ничего слышно, не говорят, что делать дальше.

"Украина снова дотянула с эвакуацией до такого момента, когда стоят уже новые проблемы. Если бы все сделали в течение первой недели, когда я обратилась за помощью и мне ее пообещали, уже все забылось бы - и я вскоре была бы дома. Новостей у меня нет абсолютно никаких сейчас, что будет дальше. Сколько продлиться карантин в Китае и как я попаду домой", - добавила девушка.

Украинка уточнила, что она дома на карантине с 19 февраля, с продуктами питания проблем сейчас нет, но есть проблема с питьевой водой.

На ее пост бурно отреагировали в сети.

Как сообщал "Апостроф", ранее всплыли неожиданные подробности и фото украинки, которая не покинула Китай из-за собачки.

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