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Появились фото и детали о девушке, которую зверски убили и сожгли в Харькове

четверг, 05 марта 2020, 06:59
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В сети появились фото 25-летней Анастасии Слуховой, которую зверски убили в Харькове, ее тело нашли в водяном коллекторе.

Об этом сообщает "Харьков 1654".

25-летняя девушка родилась в Харькове. По прописке проживала в поселке Высоком на улице Мира, 89.

Напомним, полусгоревшее тело обнаружила днем 1 марта местная жительница недалеко от реки Уды в водосточной трубе по улице Станционной. Девушке перерезали горло, обложили газетами, облили бензином и сожгли.

Согласно результатам судмедэкспертизы, убитую избивали, о чем свидетельствуют многочисленные синяки и раны на теле.

Как сообщал "Апостроф", подозреваемым в жутком убийстве девушки в Харькове является 27-летний Олег Сарычев.

Напомним, что в столичном микрорайоне Теремки на парковке возле торгового центра "Магеллан" обнаружили труп неизвестного мужчины.

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