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Перерезали горло и сожгли: в Харькове зверски убили девушку, фото

понедельник, 02 марта 2020, 09:31
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В районе Новой Баварии в Харькове обнаружили страшную находку: здесь в водяном коллекторе нашли труп девушки.

Как сообщает Telegram-канал "Трэш Харьков", девушке перерезали горло, после чего обложили газетами, облили бензином и подожгли.

На данный момент опознать погибшую не удалось.

В то же время судмедэксперты установили возраст погибшей: ей от 19 до 25 лет.

Подробности трагедии выясняются, в полиции пока официальных комментариев по поводу жуткого инцидента не делали.

Напомним, что в столичном микрорайоне Теремки на парковке возле торгового центра "Магеллан" обнаружили труп неизвестного мужчины.

Также "Апостроф" сообщал, что в оккупированном Симферополе в автомобиле нашли тело 7-летнего мальчика с множественными колото-резаными ранениями в области груди и живота.

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