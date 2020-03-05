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Путин похвастался мощным оружием России, но ему напомнили о провале: фото

четверг, 05 марта 2020, 08:59
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В сети смеются надо очередным нелепым заявлением президента России Владимира Путина, который похвастался российским лазерным комплексом "Пересвет".

Внимание на это обратил блогер Алексей Голобуцкий в социальных сетях.

Так, он акцентировал внимание на слова Путина о том, что данное вооружение было разработано "молодыми ребятами".

"Путина же добьют как не ботокс, то победобесие: хвастался российским лазерным комплексом "Пересвет" как крутой технологии на планете - "Пришли молодые ребята и сделали "Пересвет". Ага - и победили в Куликовский битве.)) А потом пришел старый Эрдоган и так "Челубеем" влупил по "ихтамнетам", до сих пор в Кремле мелко звенит", - пишет блогер.

Фото системы "Пересвет"

Напомним, что известный художник Сергей Елкин высмеял карикатурой изменения, предложенные президентом России Владимиром Путиным в Конституцию РФ.

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