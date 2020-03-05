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Появилась забавная карикатура на изменения Конституции России

четверг, 05 марта 2020, 04:15
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Известный художник Сергей Елкин высмеял карикатурой изменения, предложенные президентом России Владимиром Путиным в Конституцию РФ.

Соответствующий рисунок был опубликован в его Telegram-канале.

На карикатуре изображено, как в книгу с названием "Конституция" пытаются попасть все предложенные Путиным правки, включая "предков", "союз мужчины и женщины" и ссылку на Бога.

"Конституция не резиновая!", – "отвечает" правкам книга.

Как ранее сообщал "Апостроф", в понедельник, 2 марта, президент России Владимир Путин внес в Госдуму новые поправки в законопроект об изменении Конституции РФ. Поправки изложены на 24 страницах и включают в себе много спорных положений, которые вызвали резкую реакцию в российском обществе.

Также о планах Владимира Путина по изменениям в Конституции РФ читайте в материале "Апострофа": Путин проводит кардинальные изменения в России: что произошло.

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