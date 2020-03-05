Школы и вузы прекратят работу: в одной из областей объявили карантин из-за коронавируса

В Черновицкой области, где находится на лечении первый больной коронавирусом в Украине, объявлен карантин для всех учебных заведений.

Об этом сообщил на брифинге в четверг, 5 марта, глава Черновицкой областной госадминистрации Сергей Осачук.

По его словам, в ближайшее время состоится заседание комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, на котором будет принято решение о введении режима карантина для всех дошкольных учебных заведений, для школ, а также высших учебных заведений.





По рекомендации правительства в области введут также ограничения на массовые мероприятия.

"Концерты, которые были запланированы на сегодняшний вечер и в ближайшие дни, будут отменены", – сказал глава ОГА.

Как сообщал "Апостроф", в Украине будут закрывать на карантин школы, детские садики, кинотеатры, музеи и торгово-развлекательные центры, если будет зафиксирован хотя бы один случай передачи смертельного коронавируса, который распространяется по миру, внутри страны.