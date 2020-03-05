В Украине коронавирус заподозрили еще у двух человек: где они и что говорят местные власти

В четверг, 5 марта, в Черновицкой области госпитализировали двух местных жителей с подозрением на коронавирус.

Об этом стало известно из сообщения Черновицкой областной государственной администрации в Facebook.

Уточняется, что госпитализированные недавно вернулись из поездки в Италию. Их направили в инфекционное отделение местной больницы

"Еще двух буковинцев госпитализировали в инфекционное отделение с подозрением на коронавирус. Накануне они путешествовали по Италии", - говорится в сообщении администрации.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Черновцах трех человек госпитализировали с подозрением на коронавирус. Пациентов привезли в машине скорой помощи, авто сразу отправили на дезинфекцию. Водители скорой были одеты в костюмы биологической защиты. Местные власти уточнили, что все трое прибыли из европейских стран, где широко распространяется коронавирус.