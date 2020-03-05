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В Украину не пустили звезду русского шансона: озвучена причина

четверг, 05 марта 2020, 14:34
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Бывшего вокалиста российской группы "Лесоповал" Сергея Куприка в аэропорту "Борисполь" пограничники не пропустили в Украину и запретили ему въезд на территорию страны сроком на 3 года.

Об этом сообщили на Facebook-странице Госпогранслужбы.

Как сказано в сообщении при проверке документов у пассажира, который прибыл рейсом "Рига – Киев", сработала база данных, в которой содержались поручения правоохранительных органов в отношении него.

"В ходе беседы сотрудники Госпогранслужбы также выяснили, что участник одной из российских музыкальных групп, а ныне сольный исполнитель, недавно гастролировал в оккупированном Донецке. Конечно же, попал он туда незаконным способом – через закрытый пункт пропуска на неподконтрольной украинские власти участке российско-украинской границы. Таким же образом он и покинул оккупированную территорию", – уточнили пограничники.

В Госпогранслужбе опубликовали фото из Instagram известного исполнителя шансона Сергея Куприка, экс-солиста группы "Лесоповал", который сейчас выступает сольно, на которых заретушировано его лицо и не указано фамилию певца.

Как сообщал "Апостроф", ранее российским актерам Павлу Баршаку и Елене Кориковой запретили въезд на территорию Украины на 10 лет.

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