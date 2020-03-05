Врачи без масок и "ад" с коронавирусом: появился тревожный рассказ о ситуации в Черновцах

Жители Черновцов утверждают, что в больницах города нет необходимых условий и врачи недостаточно подготовлены и экипированы для борьбы с коронавирусом.

Об этом сообщается в сюжете "Радио Свобода".

Журналисты отмечают, что ситуация в городе относительно спокойная, проблемы лишь с тем, что в аптеках дефицит масок. Население в целом удовлетворено методами профилактики в общественных местах – в городе начали регулярно мыть транспорт и некоторые здания.

Соседи зараженного прокомментировали ситуацию с протестом под его подъездом.

"Скорая приехала, даже масок не было, никаких костюмов, зашли в квартиру. По телевизору сказали, что все приготовили в Черновцах для принятия пациентов. Этот сосед позвонил к знакомым, говорит, что в боксе холодно, никакие условия. Говорит: "Я скорее сдохну здесь от этого, чем от коронавируса", - заявил один из его знакомых.

Сотрудник больницы в Черновцах

В то же время в больнице утверждают, что пациенту стало лучше – у него нормализировалась температура и уменьшился кашель.

Заведующая инфекционным отделением Черновицкой областной клинической больницы Валентина Миндреску заверила, что угрозы распространения вируса нет и рассказала о проблемах – якобы в больнице все еще нет тест-систем для выявления болезни. Люди, которые были госпитализированы с подозрением на коронавирус были расселены в отдельные боксы, в отделении имеются еще около 50 коек.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Черновицкой области госпитализировали двух местных жителей с подозрением на коронавирус. Эти лица также недавно вернулись из европейских стран, где распространяется болезнь.