RU  UA  EN

четверг, 5 марта
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.50
Меню
Общество

Лига Европы 2019/20: все новости, результаты, видео

Новости

5 марта

12:15
Эвакуированные из Китая украинцы начали покидать Новые Санжары, прибыл Зеленский: онлайн трансляция
12:06
Приставил пистолет к голове: под Киевом "гонщик" устроил жуткое ЧП на дороге, видео
12:02
Шварценеггер судится с российским производителем роботов - его лицо и голос используют для рекламы Lime
11:50
Врачи без масок и "ад" с коронавирусом: появился тревожный рассказ о ситуации в Черновцах
11:47
Почему оставшихся в Китае украинцев не могут эвакуировать: появился ответ
11:37
В России возросло число зараженных коронавирусом: что известно о их состоянии
11:36
Модники нереальные: жена MONATIK’а показала подросших сыновей-стиляг Lime
11:20
В Киеве запускают 4G в метро: на каких станциях будет доступен интернет
11:15
Зеленский прибыл с важным визитом в Полтавскую область: первые подробности, видео
11:07
Украинцам готовят неприятный сюрприз с отдыхом на популярном курорте
11:06
Принц Уильям пошутил о коронавирусе - паника в СМИ кажется ему раздутой Lime
11:06
В Киеве неадекват устроил "террор" в доме, пришлось вызывать спецназ: фото и видео
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Врачи без масок и "ад" с коронавирусом: появился тревожный рассказ о ситуации в Черновцах

четверг, 05 марта 2020, 11:50
переглянути новину українською

Жители Черновцов утверждают, что в больницах города нет необходимых условий и врачи недостаточно подготовлены и экипированы для борьбы с коронавирусом.

Об этом сообщается в сюжете "Радио Свобода".

Журналисты отмечают, что ситуация в городе относительно спокойная, проблемы лишь с тем, что в аптеках дефицит масок. Население в целом удовлетворено методами профилактики в общественных местах – в городе начали регулярно мыть транспорт и некоторые здания.

Соседи зараженного прокомментировали ситуацию с протестом под его подъездом.

"Скорая приехала, даже масок не было, никаких костюмов, зашли в квартиру. По телевизору сказали, что все приготовили в Черновцах для принятия пациентов. Этот сосед позвонил к знакомым, говорит, что в боксе холодно, никакие условия. Говорит: "Я скорее сдохну здесь от этого, чем от коронавируса", - заявил один из его знакомых.

Сотрудник больницы в Черновцах

В то же время в больнице утверждают, что пациенту стало лучше – у него нормализировалась температура и уменьшился кашель.

Заведующая инфекционным отделением Черновицкой областной клинической больницы Валентина Миндреску заверила, что угрозы распространения вируса нет и рассказала о проблемах – якобы в больнице все еще нет тест-систем для выявления болезни. Люди, которые были госпитализированы с подозрением на коронавирус были расселены в отдельные боксы, в отделении имеются еще около 50 коек.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Черновицкой области госпитализировали двух местных жителей с подозрением на коронавирус. Эти лица также недавно вернулись из европейских стран, где распространяется болезнь.

Фотогалереи

Все
Верховная Рада сменила правительство
Киевский винный склад. От образцовой архитектуры до
Исчезающий Киев: как умирает завод Шульца на Демеевке
В Киеве разрушается уникальное здание пивзавода Рихтера
Бой за Киев. Яркие фото реконструкции Январского восстания
Украинцы ярко отпраздновали День соборности на

Читайте также

Пенсии по-новому: к чему приведет ликвидация Пенсионного фонда

Как коронавирус превращает жизнь в ад: свежие данные об "убийце" и фото из разных стран

Индексация пенсий отменяется: чего ждать пенсионерам

Долговая яма и "зеленый" кризис: как правительство хочет "улучшить" жизнь украинцам

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм

© 2014 – 2020 Апостроф. Использование любых материалов Интернет-издания «Апостроф» возможно только при условии прямой ссылки на сайт. Для Интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на использованный материал не ниже второго абзаца. промо, бизнес-кейс, новости компаний, спецпроект, партнерский материал – материалы, обозначенные этим знаком, размещены на правах рекламы. Ответственность за содержание рекламы несут рекламодатели.

Разработка сайта: