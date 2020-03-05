За сутки сотни зараженных: в Италии стремительно растет число жертв коронавируса

От коронавируса, который охватил практически все страны, в Италии за сутки умерли десятки людей.

Об этом сообщает Центр системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса.

За последние сутки в Италии обнаружили 587 новых больных, 28 человек умерли. Всего в стране на COVID-19 заболели 3089 человек.

В Испании подтверждены 57 новых случаев инфицирования.

В Иране заявили о 587 новых случаях коронавируса.

В США уже 31 пациент с китайским вирусом.

В Южной Корее общее количество инфицированных составляет 5755 человек, власти призвали граждан оставаться дома и предупредила о "критическом моменте" в битве за сдерживание коронавируса.

О первых случаях выявления вируса заявили в Словении, Венгрии, Польше.

Напомним, жертвами коронавируса во всем мире стали 3285 человек, количество зарегистрированных случаев заражения на всех континентах превысило 95 тысяч.

Как сообщал "Апостроф", в Черновцах трех человек госпитализировали с подозрением на коронавирус, вспышка которого наблюдается почти во всем мире.