RU  UA  EN

четверг, 5 марта
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.50
Меню
Мир

Лига чемпионов 2019/20: новости, результаты, видео

Новости

5 марта

10:32
Мужа певицы Ники Минаж, осужденного за попытку изнасилования, снова арестовали Lime
10:25
В Киеве вор пытался ограбить магазин, но потерпел эпичную неудачу: видео
10:24
В Украине коронавирус заподозрили еще у двух человек: где они и что говорят местные власти
10:17
Украинская певица рассказала, сколько денег в ее творчество вложил брат-депутат Lime
10:00
Зачем Зеленський ходил по рядам Ради: появился ответ депутата
09:59
Охрана уже на месте: в Новых Санжарах ждут с визитом Зеленского - онлайн трансляция
09:33
В Харькове наркоман ворвался в садик и угрожал выпрыгнуть из окна
09:20
В Украину придет аномальная жара: синоптик рассказал, когда ждать "чуда"
09:13
35-летняя Кэти Перри впервые беременна - певица ждет ребенка от звезды "Властелина колец" Lime
08:29
Коронавирус атакует с новыми силами: свежие данные о жертвах и зараженных странах
08:05
Факел огня поднялся в небо: боевики устроили адский теракт на Донбассе, фото
07:44
Не говорят ни слова! Украинка с собачкой из Китая взволновала сеть заявлением
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

За сутки сотни зараженных: в Италии стремительно растет число жертв коронавируса

четверг, 05 марта 2020, 09:19
переглянути новину українською
Фото: Столица С

От коронавируса, который охватил практически все страны, в Италии за сутки умерли десятки людей.

Об этом сообщает Центр системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса.

За последние сутки в Италии обнаружили 587 новых больных, 28 человек умерли. Всего в стране на COVID-19 заболели 3089 человек.

В Испании подтверждены 57 новых случаев инфицирования.

В Иране заявили о 587 новых случаях коронавируса.

В США уже 31 пациент с китайским вирусом.

В Южной Корее общее количество инфицированных составляет 5755 человек, власти призвали граждан оставаться дома и предупредила о "критическом моменте" в битве за сдерживание коронавируса.

О первых случаях выявления вируса заявили в Словении, Венгрии, Польше.

Напомним, жертвами коронавируса во всем мире стали 3285 человек, количество зарегистрированных случаев заражения на всех континентах превысило 95 тысяч.

Как сообщал "Апостроф", в Черновцах трех человек госпитализировали с подозрением на коронавирус, вспышка которого наблюдается почти во всем мире.

Фотогалереи

Все
Верховная Рада отправила правительство в отставку
Киевский винный склад. От образцовой архитектуры до
Исчезающий Киев: как умирает завод Шульца на Демеевке
В Киеве разрушается уникальное здание пивзавода Рихтера
Бой за Киев. Яркие фото реконструкции Январского восстания
Украинцы ярко отпраздновали День соборности на

Читайте также

Нагнуть Европу: почему никто не остановил Россию в ПАСЕ

Удивительная история спасения евреев в Швейцарии во время Второй мировой войны

В Украине бандеровцы, а в Польше агрессоры: как Путин "дружит" с соседями

Тревожные звоночки: как "партия холодильника" морозит дружбу Хорватии с Украиной

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм

© 2014 – 2020 Апостроф. Использование любых материалов Интернет-издания «Апостроф» возможно только при условии прямой ссылки на сайт. Для Интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на использованный материал не ниже второго абзаца. промо, бизнес-кейс, новости компаний, спецпроект, партнерский материал – материалы, обозначенные этим знаком, размещены на правах рекламы. Ответственность за содержание рекламы несут рекламодатели.

Разработка сайта: