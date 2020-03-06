В Киеве появилась яркая инсталляция к 8 Марта: опубликовано фото

8 марта отмечается Международный женский день и по этому случаю в центре Киева установили необычную инсталляцию, которой поздравили с наступающим праздником представительниц прекрасного пола.

Как пишут в Telegram-канал "Киев сейчас", инсталляция выполнена в виде подснежников из бетона, а установили ее на майдане Независимости.

"Надеемся, никто не захочет их сорвать в преддверии 8 марта. Здесь еще планируют высадить тюльпаны и гиацинты, добавить зеленые листья и декоративный снег. Дорожки украсят мраморной крошкой и хвоей из переработанных елок. Уже к 6 марта инсталляция должна быть полностью готова", - говорится в сообщении.

Напомним, что в Киеве неизвестные вандалы разгромили памятник итальянскому поэту Данте Алигьери, установленный в парке Владимирская горка.