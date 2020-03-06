Потепление "бьет" по Украине сильнее, чем по остальному миру: заявление ученых

Аномальная зима, которая может привести к серьезной катастрофе в Украине, оказалась теплее, чем в других странах мира.

Об этом сообщают климатологи Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.

По словам экспертов, в Украине метеорологической зимы, по сути, не было. Средняя температура за сезон составила 2 градуса тепла. Она превышает климатическую норму на 6 градуса.

"Это подтверждает, что глобальное потепление в Украине, к сожалению, идет быстрее, чем в целом в мире", - резюмируют климатологи.

Для сравнения в Северной и Восточной Европе, по данным Службы изменений климата Коперника (C3S), в период между декабрем 2019 года и февралем 2020 года температура на 3,4 градуса превышала средние температурные показатели в период 1981-2010 годов.

Подробнее о том, почему в этом году в Украине была аномальная зима, ожидать ли ранней весны и на какую погоду рассчитывать летом, читайте в материале "Апострофа": Пыльные бури, засуха и ад летом: как изменения климата повлияют на Украину.