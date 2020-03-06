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У Зеленского жестко отреагировали на заявление Шмыгаля про воду для Крыма

пятница, 06 марта 2020, 15:13
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Резонансное заявление премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля о необходимости возобновить подачу воды в оккупированный Крым, в Представительстве президента Украины в АР Крым объяснили неосведомленностью нового главы правительства в крымских вопросах.

Позицию представительства высказала зампред президента в Крыму Тамила Ташева на своей Facebook-странице.

"Мы считаем, что государство-оккупант (Россия) несет полную ответственность за граждан Украины, живущих на полуострове. И никакой воды в Крым к полной деоккупации полуострова от врага", - подчеркнула она

Тамила Ташева заметила, что дискуссии о необходимости заботится об украинских гражданах в оккупированном Крыму уже звучали от отдельных топ-чиновников. Первой причиной этого она называет российскую пропаганду, а второй - отсутствие осведомленности о ситуации в Крыму и анализа того, что будет происходить с нашими же гражданами, если воду пустят - усилится давление и репрессии, потому что деньги в РФ освободятся для усиление военных и силовиков.

"Уверена, что новый премьер-министр пока не в контексте Крыма. Мы будем со своей стороны брифить все Правительство в отношении крымских вопросов, в частности воды", - пообещала она.

Тамила Ташева также заявила, что вместе со всей командой представительства подаст в отставку, если решение о запуске воды будет принято. "Никогда не держалась ни за какие должности или "работы", - подчеркнула она.

Как сообщал "Апостроф", соцсети разгневало заявление нового премьер-министра Дениса Шмыгаля о необходимости подачи воды в оккупированный Крым для простых жителей.

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