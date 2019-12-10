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В Киеве разгромили памятник известному поэту: фото

вторник, 10 декабря 2019, 09:36
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В Киеве неизвестные вандалы разгромили памятник итальянскому поэту Данте Алигьери, установленный в парке Владимирская горка.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на Delo.ua.

Инцидент произошел 9 декабря. Хулиганы отбили мраморную голову орла, который является частью скульптурной композиции.

Стоит отметить, что обезглавляют орла уже не первый раз. Подобный случай был в 2017 году.

Как известно, монумент открыли в 2015 году, в честь 750-летия со дня рождения всемирно известного итальянского поэта. Монумент - совместное произведение итальянского скульптора Лучано Массари и украинского архитектора Леонида Малого.

Напомним, "Апостроф" сообщал, что в Киеве вандалы обрисовали временную инсталляцию "Противостояние" на Бессарабской площади у пустующего пьедестала памятника Ленину.

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