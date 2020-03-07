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Как уберечься от заражения коронавирусом: инфографика с важными советами

суббота, 07 марта 2020, 16:30
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Министерство здравоохранения Украины дало рекомендации как уберечься от коронавируса.

Об этом сообщает "Коронавирус-инфо" в Telegram.

Минздрав призывает соблюдать обычные меры предосторожности.

Среди советов: мыть тщательно руки с мылом, вести здоровый образ жизни, избегать скопления людей, пытаться избегать контакта с животными, а после тщательно мыть руки, термически обрабатывать продукты, не есть сырое мясо и яйца и другие.

Эти простые рекомендации помогут снизить риски инфицирования коронавирусом.

Ранее "Апостроф" сообщал, что Министерство здравоохранения Украины подробно прокомментировало ситуацию с возможным распространением смертельного коронавируса в разных областях страны.

Напомним, что в селе Сеттекани, на севере Италии, где свирепствует эпидемия коронавируса, из кранов в домах потекло игристое вино.

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