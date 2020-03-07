Компенсация за коронавирус? В Италии из крана вместо воды потекло вино, видео

В деревне Сеттекани, на севере Италии, где свирепствует эпидемия коронавируса, из кранов в домах потекло игристое вино.

Об этом сообщает The Telegraph.

Деревня находится в муниципалитете Кастельветро-ди-Модена. Местные жители сообщили, что из кранов в их домах начала течь пенящаяся розовая жидкость с фруктовым запахом.

Выяснилось, что местная винокурня подключена к системе водопровода, и из-за технической ошибки вино Lambrusco Grasparossa начало подаваться в обратную сторону, попав в общие трубы.

Проблему, как сообщается, быстро исправили, а местные власти разместили в Facebook извинение за инцидент. Некоторые местные жители, впрочем, были недовольны тем, что неисправность устранили слишком быстро.

Как ранее сообщал "Апостроф", жители Харькова в феврале пожаловались на то, что у них из крана течет вода с цветом земли.