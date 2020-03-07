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Тихая смерть: в Украине разработали новое оружие против оккупантов, фото и видео

суббота, 07 марта 2020, 18:31
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Научно-производственное предприятие "Атлон-Авиа" продемонстрировало новый беспилотный комплекс с барражирующим боеприпасом под названием "Тихий гром" (Silent Thunder).

Об этом сообщает издание "АрмияInform".

Директор предприятия Артем Вьюнник рассказал, что причиной разработки комплекса стало то, что боевики на Донбассе размещают свою технику, в том числе и артиллерию, среди жилых домов. Возникла необходимость создания точных систем поражения, которые бы не наносили ущерба окружающим здания и инфраструктуре.

"Поэтому мы начали изучать мировой опыт баражирующих боеприпасов, но к тому времени морально не были готовы к созданию подобной системы поражения. После принесенных Украиной жертв мы переоценили ситуацию и наши возможности. И поняли, что обречены создать высокоточное оружие, которое спасет много человеческих жизней", – говорит Вьюнник.

Разработчики решили, что для поражения целей лучше всего подойдет схема биплана с Х-компоновкой, которая гарантирует хорошие характеристики в горизонтальном полете и при планировании на цель в вертикальной траектории. После того, как коптер поднимает боеприпас в воздух на определенной высоте, в автоматическом режиме боеприпас высвобождается и запускается его двигатель. После этого "Гром" начинает управляемый полет к цели.

Полет "Грома", по словам создателей, происходит в беззвучном режиме.


Напомним, также о производстве военной техники в Украине читайте в материале "Апострофа": Производство бронетехники в Украине находится в ступоре, все сроки сорваны - Сергей Згурец.

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