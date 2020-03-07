Украина потеряла на Донбассе "киборга" из Донецка: опубликовано имя и фото бойца

В пятницу, 6 марта, в районе поселка Крымское на Донбассе в результате подрыва БМП погиб боец ВСУ, уроженец Донецка Дмитрий Фирсов (позывной "Фирс").

Об этом сообщается на Facebook-странице 93-й ОМБр.

Фирсов был командиром взвода бригады. До войны жил в Донецке, с началом оккупации Донбасса взял в руки оружие и пошел на фронт добровольцем. Из батальона "Донбасс" перешел в 93-ю бригаду. В ее составе защищал Донецкий аэропорт.

"Все началось, когда мы вместе эвакуировали наших ребят из "Иловайского котла" в составе батальона Донбасс. Затем, в конце октября, мы попали в 93 бригаду. 11 января 2015 мы зашли в Донецкий аэропорт. "Фирс" был чрезвычайно фартовый, я вообще удивляюсь, как он тогда выжил! Еще мы воевали в окрестностях Донецкого аэропорта. Вместе с ним принимали высоту 93-17. Это так называемый "Муравейник" - насыпь возле взлетной полосы ДАПа. Ее держали "сепары", а мы их оттуда выбили. До сих пор взлетная полоса контролируется украинскими войсками с этой высоты. Он был настоящим воином. Ушел на фронт обычным солдатом, но затем дослужился до офицера", - вспоминает Дмитрий, побратим по оружию с позывным "Грач".

"Я даже не представляю, можно ли вообще заменить такого человека. Это был мотивированный офицер, патриот, воевавший с первых лет войны, обученный управлять людьми и техникой", – говорит командир бригады, полковник Дмитрий Брижинский.

Похоронят Дмитрия Фирсова в Виннице, где сейчас живет его семья. Церемония прощания начнется в 11:00 в Доме офицеров.

Как ранее сообщал "Апостроф", накануне 8 марта в зоне боевых действий на востоке Украины боевики понесли серьезные потери.