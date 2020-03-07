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Украинец проглотил нож и только через 9 дней пошел к врачу: фото и детали истории

суббота, 07 марта 2020, 11:47
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В Запорожской области произошло неординарное ЧП в городе Каменка-Днепровская мужчина проглотил нож и больше недели не обращался к врачам.

Об этом сообщает газета "Знамя труда".

В больницу обратился мужчина с жалобами на сильную боль в горле, нарушения функций глотания и кровохарканье в течение 9 дней. По словам пациента, причину которых он не смог объяснить.

Удивлению, даже самых опытных специалистов, не было предела, так как при обследовании на рентген снимке, в пищеводе наблюдался длинный тонкий предмет, похожий на нож.

Так что транспортировка больного грозило причинением тяжелых внутренних повреждений и массивного кровотечения, было принято решение оперировать на месте.

Спасением жизни занималась команда из 15 медицинских работников - выездная бригада в составе двух торакальных хирургов, эндоскописта и реаниматолога КНП "Городской больницы экстренной и скорой медицинской помощи" Запорожского городского совета по г.. Запорожья и специалисты КНП "Каменско-Днепровская центральная районная больница ".

Благодаря слаженной, профессиональной работе нож было изъято из тела пациента. Каким образом он туда попал, будут выяснять правоохранители.

К сожалению, состояние пациента было очень тяжелый. Врачи и медицинский персонал, профессионально выполнили свой врачебный долг, прогнозы относительно выздоровления не давали, потом пациент умер.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в Киеве в Центральной поликлинике Голосеевского района произошла страшная ЧП, 40-летний мужчина скончался в очереди на прием к врачу.

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