Жажда славы и оргазм: в сети всплыло забавное видео с одним из лидеров "Слуги народа"

В сети заметили интересное видео с участием руководителя партии "Слуга народа" в украинском парламенте Давида Арахамии.

Ролик разместили на странице "Баба и кот" в Facebook.

"Вы же понимаете - в чем трагедия? Человек по фамилии Арахамия просто очень хотела славы. Именно поэтому он снимался в разном хламе. Страна, ценности, миссия - все это для него пустой звук. Человек просто хотела стать известной", - написали в сети.

На видео политик делится своим впечатлением о компании и ее продукции, а именно о торте, который пробует.

Отметим, что в мае 2019 года Арахамия участвовал в IT-конференции спикером, где нахваливал торт "Наполеон". Он рассказал, что четыре года "не слазит" с продукции компании, отметил наличие вкусных салатов и бутербродов.

В комментария пользователи написали: "А не пошел бы этот дурахамия оргазмировать где-то в другом месте? Ну это же просто посмешище на весь мир, иметь в парламенте таких "говорящих собачек"!", "Видно сейчас у него оргазм умственное".

Как сообщал "Апостроф", председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия "засветился" в популярной украинской телепрограмме "Битва экстрасенсов".