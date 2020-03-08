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"Битва" взглядов Эрдогана и Путина попала на фото: в сети ажиотаж

воскресенье, 08 марта 2020, 10:09
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В сети показали интересное фото с президентом России Владимиром Путиным и главой Турции Реджепом Эрдоганом, на котором заметили странное.

Фото появилось в Facebook "Баба і кіт".

На нем лидеры двух государств сидят рядом в креслах. На первых взгляд - это обычные фото, но если присмотреться к выражению лиц президентов, то можно увидеть интересное. У обоих странное выражение, смесь недовольства с неким отвращением, плюс получилась некая "битва взглядов".


Пользователи сети активно комментируют фото двух лидеров и не стесняются в оценках.

Ранее "Апостроф" сообщал, что 5 марта состоялась многочасовая встреча президента Турции Реджепа Эрдогана и президента РФ Владимира Путина, которая проходила в Москве. В сети обратили внимание на интересную деталь переговоров лидеров двух государств.

Напомним, что в сети смеются над очередным нелепым заявлением президента России Владимира Путина, который похвастался российским лазерным комплексом "Пересвет".

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