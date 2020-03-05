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Эрдоган и Путин завершили переговоры по Сирии: первые подробности

четверг, 05 марта 2020, 20:24
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В Москве завершились переговоры президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Эрдогана, главной темой которых стало обострение в сирийской провинции Идлиб.

Как сообщил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, встреча глав государств длилась три часа.

По итогам встречи, Россия и Турция согласовали совместный документ по урегулированию ситуации в Сирии. Путин и Эрдоган выразили уверенность, что договоренности, достигнутые в четверг, 5 марта, в Москве, станут хорошей основой для этого.

Кроме того, главы государств сошлись на том, что нельзя допустить ослабления борьбы с терроризмом.

Как ранее сообщал "Апостроф", на встрече с президентом Турции Реджепом Эрдоганом российский президент Владимир Путин объяснил гибель турецких военных в Сирии тем, что правительственные войска Башара Асада, которого поддерживает Россия, во время нанесения удара считали, что их там нет.

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