Эрдоган и Путин завершили переговоры по Сирии: первые подробности

В Москве завершились переговоры президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Эрдогана, главной темой которых стало обострение в сирийской провинции Идлиб.

Как сообщил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, встреча глав государств длилась три часа.

По итогам встречи, Россия и Турция согласовали совместный документ по урегулированию ситуации в Сирии. Путин и Эрдоган выразили уверенность, что договоренности, достигнутые в четверг, 5 марта, в Москве, станут хорошей основой для этого.

Кроме того, главы государств сошлись на том, что нельзя допустить ослабления борьбы с терроризмом.

Как ранее сообщал "Апостроф", на встрече с президентом Турции Реджепом Эрдоганом российский президент Владимир Путин объяснил гибель турецких военных в Сирии тем, что правительственные войска Башара Асада, которого поддерживает Россия, во время нанесения удара считали, что их там нет.