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Это такой кайф: Зеленский интересно высказался о праздновании 8 марта, видео

воскресенье, 08 марта 2020, 08:24
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Президент Украины Владимир Зеленский в Международный женский день не обделит вниманием никого из своих близких женщин.

О подарках для родных глава государства рассказал в комментарии программе "Вікна-новини".

Зеленский подчеркнул, что обязательно будет отмечать этот праздник, который считает почти семейным.

"Цветы, завтрак, обязательно - подарок. Если ты не находишься рядом, например я с матерью... Хотя бы телефонный звонок. Я всегда заказываю цветы", - поделился семейной традицей празднования президент.

Зеленский сознался, что любить походить по магазинам в поисках подарков, хотя времени для этого теперь у него остается немного. По его словам, подарки он не планирует, а выбирает их во время шопинга.


"Я очень люблю эти моменты, когда я могу что-то купить и подарить. Это такая возможность, это такой кайф! Я никогда не знаю, что подарю. Я еду в один магазин, второй, третий и нахожу. Я выбираю всегда глазами", - рассказал глава государства.

Ранее "Апостроф" подготовил подборку самых неудачных подарков, которые не стоит дарить девушкам.

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