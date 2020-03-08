Италия "закрыла" 16 млн людей на карантин из-за коронавируса: что там происходит, фото

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил, что по меньшей мере 16 миллионов человек отныне не могут покидать регион Ломбардия и еще 14 провинций из-за распространения коронавируса.

Об этом сообщает ANSA.

Ограничения касаются Ломбардии и 14 провинций в регионах Венето, Эмилия-Романья, Пьемонт, Марке.

К началу апреля приостановлено проведение свадеб и похорон (имеется в виду присутствие многих людей на похоронах), а также религиозные и культурные мероприятия.

Кинотеатры, ночные клубы, спортзалы, бассейны, музеи и горнолыжные курорты закрыты. Рестораны и кафе могут открываться между 6:00 и 18:00, но клиенты должны сидеть не менее метра друг от друга.

Людям сказали оставаться дома как можно больше времени, а тем, кто нарушает карантин, может грозить три месяца тюрьмы.

По данным Corriera dela Serra, премьер пояснил, что это не "абсолютный запрет", "все не останавливается", поезда и самолеты не останавливаются: можно будет перемещаться на работу или по чрезвычайным ситуациям и по состоянию здоровья.

Но полиция сможет остановить граждан и спросить их, почему они переезжают с территории, где увеличение случаев заражения привели к введению чрезвычайных мер.

"Я беру на себя политическую ответственность за решения, которые принимаются в эти часы: Мы это сделаем", - сказал Конте поздно ночью.

Он также заявил, что всем, у кого обнаружена температура более 37,5 градусов и респираторные инфекции, настоятельно рекомендуется оставаться дома.

По последним данным, число инфицированных в Италии достигла 5883 случаев, 233 человека погибли, 589 - вылечились.

Как сообщал Апостроф, правительство Италии рассматривает комплекс мер по предотвращению дальнейшего распространения коронавируса Covid-19 , в частности, закрытие школ по всей стране.