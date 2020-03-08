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Украина получит от США мощные боевые катера: какие задачи они будут выполнять

воскресенье, 08 марта 2020, 12:06
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Фото: Facebook

Среди поставленного Украине военного вооружения на 125 млн долларов от США будут многоцелевые боевые катера Mark-VI.

О технических характеристиках этих судов и для чего они предназначены, рассказал на своей Facebook-странице журналист и общественный деятель Тарас Чмут.

По словам эксперта, американский боевой катер Mark-VI проектировался именно под военные задачи и угрозы.

В его задачи входит патрулирование прибрежных вод и освещения надводной обстановки (в том числе с помощью БПЛА); доставка и эвакуация подразделений Сил спецопераций, прикрытие их огнем, оказания медицинской помощи и выполнения функций операционного штаба миссии; противодиверсионная оборона баз, портов, открытых рейдов.

Кроме того, в их функциях - борьба с маломерными или слабо вооруженными катерами противника, проведение противоминной обороны в прибрежной зоне и поисково-спасательные операции.

"Катера Mark-VI имеют разветвленное дублирование и повышенную устойчивость к повреждениям в случае обстрела или взрыва. Они разрабатывались на основе активного применения подобных систем в конфликтах 1990-х и 2000-х годов и вобрали в себя все наработки американской науки", - подчеркнул эксперт, заметив, что для Украины важно не только быстрее получить эти катера, но и обеспечить их подготовленными экипажами.

Как сообщал "Апостроф", ранее флагман ВМС Украины "Гетман Сагайдачный" выполнил комплекс боевых упражнений в открытом море с использование корабельной пушки и шестиствольных артиллерийских установок.

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