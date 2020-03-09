Не смогут спрятаться: на суде в Гааге заявили о наказании для виновников трагедии MH17

Прокуратура Нидерландов, где началось судебное заседание по делу о сбитом над Донбассом в 2014 году малайзийском "Боинге",заявила, что боевики ДНР должны отвечать перед судом, как обычные граждане, поскольку они не представляют армию суверенного государства.

Об этом заявил в судебном комплексе Схипхола во время слушаний прокурор Вард Фердинандюсс.

По его словам, боевикам, причастным к сбитию авиалайнера, "не удастся спрятаться за законами войны", поскольку они не представляют армию любого суверенного государства и не соответствуют требованиям международного гуманитарного права.

"Наш вывод: подозреваемые не имеют иммунитета комбатантов, они подлежат преследованию как обычные граждане", - пояснил прокурор.

Таким образом прокуратура настаивает на том, чтобы виновников крушения малайзийского Боинга судили по уголовному праву, не применяя к ним называемое международное гуманитарное право - конвенции, регулирующие правила и обычаи войны.

Как сообщал "Апостроф", ранее ответственная за работу со СМИ во время судебного процесса по МН17 судья Йоланде Вэйннобэл рассказала как будет проходить процесс по делу о сбитом над Донбассом в 2014 году малайзийском "Боинге".