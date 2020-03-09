Появилось имя и фото молодого офицера ВСУ, которого убили на Донбассе

Вследствие обстрела боевиками на Донбассе грузового автомобиля одного из подразделений Объединенных сил, погиб боец 57-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ имени кошевого атамана Костя Гордиенко Евгений Черных.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на издание "Новинарня".

В комментарии изданию пресс-офицер бригады Лидия Василенко сообщила, что во время ракетного обстрела в районе поселка Опытное под Донецком погиб 29-летний Евгений Черных.

"Это действительно так. Евгений Черных погиб от обстрела ПТУР под Опытным. Есть такая информация", - подтвердила она.

Известно, что Евгений Черных родился в поселке Райское (Новокаховский горсовет) Херсонской области.

Как сообщал "Апостроф", в понедельник, 9 марта, в Виннице попрощались с лейтенантом Вооруженных сил Украины Дмитрием Фирсовым, который погиб в зоне ООС под Крымским (Луганская область) вследствие подрыва БМП на неизвестном взрывном устройстве.