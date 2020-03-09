RU  UA  EN

понедельник, 9 марта
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.55
Меню
Общество

Лига чемпионов 2019/20: новости, результаты, видео

Новости

9 марта

09:02
Готовим дома мясной бограч: пошаговый рецепт и секреты венгерской кухни Lime
07:38
Украинские военные понесли большие потери на Донбассе: заявление штаба
07:25
Это дно: сеть взорвалась из-за концерта запрещенных российских звезд на украинском канале
07:14
Платежек будет больше? Украинцам готовят еще один "сюрприз" с коммуналкой
07:10
Как на "Голосі країни" прошли первые "вокальные бои" и кто покинул проект Lime
06:56
Уже не одна: экс-главарь боевиков ДНР внезапно раскрыл пикантные детали о жизни Поклонской
06:47
Рубль входит в штопор: появились забавные карикатуры на состояние российской экономики
06:30
Гороскоп на 9 марта: Львам нужно отпустить заботы, а Девам стоит побыть в роли наблюдателей
06:20
В Украину вернется солнце, но ненадолго: синоптики дали прогноз на начало недели
05:15
Украинские подростки играют в смертельный челлендж: что нужно знать родителям
04:10
На оккупированном Донбассе назрела катастрофа с транспортом: боевики сделали признание, видео
03:10
Украинец рассказал, как наживаются на иностранцах в "Борисполе": фото
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Украинские военные понесли большие потери на Донбассе: заявление штаба

понедельник, 09 марта 2020, 07:38
переглянути новину українською

В воскресенье, 8 марта, бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) понесли большие потери на Донбассе в результате вражеской атаки.

Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции Объединенных сил (ООС).

"Вооруженные формирования Российской Федерации 6 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял наши позиции из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", - сказано в сообщении.

В штабе добавили, что российские оккупанты из противотанкового ракетного комплекса обстреляли грузовой автомобиль одного из подразделений Объединенных сил, который двигался к позициям украинских военнослужащих. Вследствие попадания противотанковой управляемой ракеты один боец ВСУ погиб, еще двое получили ранения и один - боевое поражения.

Кроме того, во время вражеских обстрелов трое украинских военных получили ранения. Бойцы ВСУ дали адекватный ответ противнику. Потери врага уточняются. За текущие сутки потерь нет.

Как сообщал "Апостроф", ранее появилось видео с места жесткого обстрела позиций ВСУ в районе Марьинки, после которого случился пожар.

Фотогалереи

Все
Десять романтических локаций Киева
Верховная Рада сменила правительство
Киевский винный склад. От образцовой архитектуры до
Исчезающий Киев: как умирает завод Шульца на Демеевке
В Киеве разрушается уникальное здание пивзавода Рихтера
Бой за Киев. Яркие фото реконструкции Январского восстания

Читайте также

Водителей будут воспитывать новыми штрафами: что из этого выйдет

Высыхающий Крым: как оккупанты ведут полуостров к катастрофе

10 романтических локаций в Киеве для 8 марта: яркие фото

А небо плачет грозами: погода сделает свой подарок украинкам на 8 марта

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм

© 2014 – 2020 Апостроф. Использование любых материалов Интернет-издания «Апостроф» возможно только при условии прямой ссылки на сайт. Для Интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на использованный материал не ниже второго абзаца. промо, бизнес-кейс, новости компаний, спецпроект, партнерский материал – материалы, обозначенные этим знаком, размещены на правах рекламы. Ответственность за содержание рекламы несут рекламодатели.

Разработка сайта: