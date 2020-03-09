Украинские военные понесли большие потери на Донбассе: заявление штаба

В воскресенье, 8 марта, бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) понесли большие потери на Донбассе в результате вражеской атаки.

Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции Объединенных сил (ООС).

"Вооруженные формирования Российской Федерации 6 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял наши позиции из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", - сказано в сообщении.

В штабе добавили, что российские оккупанты из противотанкового ракетного комплекса обстреляли грузовой автомобиль одного из подразделений Объединенных сил, который двигался к позициям украинских военнослужащих. Вследствие попадания противотанковой управляемой ракеты один боец ВСУ погиб, еще двое получили ранения и один - боевое поражения.

Кроме того, во время вражеских обстрелов трое украинских военных получили ранения. Бойцы ВСУ дали адекватный ответ противнику. Потери врага уточняются. За текущие сутки потерь нет.

Как сообщал "Апостроф", ранее появилось видео с места жесткого обстрела позиций ВСУ в районе Марьинки, после которого случился пожар.