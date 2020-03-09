В Виннице попрощались с донецким "киборгом", погибшим на Донбассе: фото и видео

В понедельник, 9 марта, в Виннице попрощались с лейтенантом Вооруженных сил Украины Дмитрием Фирсовым, который погиб в зоне ООС под Крымским (Луганская область) вследствие подрыва БМП на неизвестном взрывном устройстве.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на местное издание "Місто".

По решению Винницкого горсовета, 9 марта в городе был объявлен траур в память о защитнике Украины. В этот день были приспущены национальные флаги с траурной лентой на зданиях местного самоуправления, коммунальных предприятий, учреждений и организаций.

Общественное прощание с погибшим состоялось в Доме офицеров, где собралось немало людей, чтобы почтить его память. Среди них были его боевые побратимы.

1-6.jpg misto.vn.ua 1 / 1 5-1.jpg misto.vn.ua 1 / 1 2-5.jpg misto.vn.ua 1 / 1 6.jpg misto.vn.ua 1 / 1 8.jpg misto.vn.ua 1 / 1

Один из них вспоминал, как Дмитрий показывал с боевых позиций ВСУ свою квартиру на окраине Донецка, откуда после оккупации он уехал в Винницу.

"Мы познакомились еще в сентябре 2014 года в добровольческом батальоне "Донбасс". Затем перешли в 93-ю бригаду - фактически вся шестая рота в бригаде сформировалась из добровольцев. Там было много местных из Донецка и Дима один из них", - рассказывал о погибшем боец Демьян "Райан" Хмельницкий.





Командир бригады Дмитрий Брижинський рассказал, как погиб Дмитрий Фирсов.

"Он подорвался на взрывном устройстве. Всю территорию исследовать невозможно, есть только "наезженные" пути. Ребята, которые были с ним в машине - выжили, но получили контузию", - сообщил он.

У Дмитрия было высшее образование, в прошлом году он получил воинское звание лейтенанта.

Как сообщал "Апостроф", в понедельник, 9 марта, в районе населенного пункта Гнутово на Донбассе боевики обстреляли санитарный автомобиль ВСУ.