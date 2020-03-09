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Рубль входит в штопор: появились забавные карикатуры на состояние российской экономики

понедельник, 09 марта 2020, 06:47
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Известный российский художник Сергей Елкин забавными карикатурами отреагировал на падание российского рубля.

Соответствующие рисунки размещены в его Telegram-канале.

На первой карикатуре изображен рубль, который "входит" в штопор, намекая на, что в России все плохо.

На второй - президент России Владимир Путин, который вставляет палку в колеса экономики.

Стоит отметить, что на фоне обвала цен на нефть на международном валютном рынке резко рухнул рубль.

Накануне в Вене прошла встреча в рамках ОПЕК+, на которой ее участники не смогли прийти к единому решению по нефти. Россия не поддержала предложение о дополнительном сокращении добычи нефти на 1,5 млн баррелей в сутки во втором квартале 2020 года.

Как сообщал "Апостроф", ранее планы Путина на Россию высмеяли меткой карикатурой.

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