Планы Путина на Россию высмеяли меткой карикатурой

В сети высмеяли президента России Владимира Путина и его руководство страной.

Об этом сообщает "Радио Свобода".

Известный карикатурист Сергей Елкин подготовил новую карикатуру на российского президента.

На ней изображен Путин с веником. Он подметает под коврик "прошлое" мусор из букв "будущее". Это значит, что Путин возвращает страну назад и не дает ей прогрессировать, развиваться и идти вперед, в будущее.

В прошлом месяце, в ходе послания Федеральному собранию, Владимир Путин предложил внести поправки в Конституцию России. Они затронут роль Госсовета, парламента, полномочий президента и статуса чиновников.

Напомним, что президент РФ Владимир Путин намекнул, что не хочет управлять государством пожизненно, как это делали руководители СССР.

Ранее, сети взбудоражило видео с российским президентом Владимиром Путиным, который на кладбище разговаривал с людьми так, будто пришел на праздничный митинг.

Подробнее об изменениях в России читайте в материале "Апострофа": Путин проводит кардинальные изменения в России: что произошло.