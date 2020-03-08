Боевики обстреляли грузовик ВСУ на Донбассе: есть жертвы, много раненых

В воскресенье, 8 марта, боевики, которые в этот день устроили обстрел с пожаром позиций украинских военнослужащих вблизи Марьинки, подбили также грузовой автомобиль ВСУ, в результате чего один военный погиб, еще двое получили ранения и один – боевую травму.

Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил на официальной Facebook-странице.

"Кроме того, во время вражеских обстрелов украинских позиций три наших защитники получили ранения. Подразделения Объединенных сил прицельными огневыми ударами дали адекватный ответ противнику. Потери врага уточняются", - добавили в пресс-центре.

Как сообщал "Апостроф", ранее появилось видео с места жесткого обстрела позиций ВСУ в районе Марьинки, после которого случился пожар и оказались выбиты стекла в окнах жилых домов.