Боевики устроили мощную атаку на ВСУ на Донбассе, подбито авто: первые подробности

Боевики обстреляли позиции ВСУ на Донбассе, в результате атаки погиб один украинский военный.

Об этом сообщил корреспондент Андрей Цаплиенко в Telegram.

Около 9:44 в поселке Пески с артиллерии и стрелкового оружия обстреляли защитников Украины. В результате чего повредили ГАЗ-66 украинских пехотинцев.

Один тяжело раненный боец погиб во время эвакуации.

По словам Цаплиенко, ВСУ на обстрел противника начали отвечать лишь час спустя, около 11:00.

"Молчание пушек - это новая оборонная доктрина Украины", - задается вопросом журналист.

Как сообщал "Апостроф", в понедельник, 9 марта, в районе населенного пункта Гнутово на Донбассе боевики обстреляли санитарный автомобиль ВСУ.

Напомним, что 9 марта в Виннице попрощались с лейтенантом Вооруженных сил Украины Дмитрием Фирсовым, погибшим в зоне ООС под Крымским (Луганская область) в результате подрыва БМП на неизвестном взрывном устройстве.