Дожди отступят: синоптики порадовали украинцев прогнозом на 10 марта

Во вторник, 10 марта, почти на всей территории Украины будет сухо, в южных и восточных областях ожидается настоящее весеннее тепло - температура воздуха прогреется до 18 градусов выше нуля.

Как сообщает Укргидрометцентр, 10 марта осадки в виде дождей ожидаются только в Одесской и Николаевской областях.

На остальной части Украины синоптики прогнозируют облачную погоду с прояснением.

Настоящая весна придет в юго-восточный регион — в Николаевской, Херсонской, Запорожской, Днепропетровской и Донецкой областях столбики термометров поднимутся до отметки +18. Холодней всего будет на западе страны, где воздух днем прогреется до +10...+11 градусов.

В Киеве во вторник, 10 марта, днем ожидается от 13 до 15 градусов тепла. Синоптики прогнозируют облачную погоду, но сквозь тучи будет проглядывать солнце.

Как сообщал "Апостроф", аномальная зима может привести к серьезной катастрофе в Украине.

Подробнее о том, почему в этом году в Украине была аномальная зима, ждать ранней весны и на какую погоду рассчитывать летом, читайте в материале "Апострофа": Пыльные бури, засуха и ад летом: как изменения климата повлияют на Украину.