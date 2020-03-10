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Идет борьба: появились тревожные данные о состоянии бойца ВСУ, раненного на Донбассе

вторник, 10 марта 2020, 13:33
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Врачи борются за жизнь украинского военнослужащего, который получил ранение во время обстрела позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Донбассе, когда был поврежден ГАЗ-66 украинских пехотинцев.

Об этом сообщил руководитель общественной организации "Спасатели ASAP Rescue", которая занимается эвакуацией раненных, Илья Лысенко на своей Facebook-странице.

Он высказал соболезнование родственникам и близким погибшего от пулевого ранения бойца, который скончался в санитарной машине во время эвакуации.

"Экипаж сделал всё от него зависимое в попытке спасти воина. Характер ранения не оставлял шансов. Идёт борьба за жизнь ещё одного тяжелораненого. Оказана помощь и эвакуированы в госпиталь ещё несколько военнослужащих", - написал в соцсети руководитель службы спасателей.

Как сообщал "Апостроф", в понедельник, 9 марта, в районе населенного пункта Гнутово боевики совершили обстрел санитарного автомобиля ВСУ с помощью беспилотников.

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