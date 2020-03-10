Карантин в Италии из-за коронавируса: появились видео гигантских очередей в магазины

В Италии, где объявили карантин из-за коронавируса, люди штурмуют магазины.

Соответствующие видео, подтверждающие очереди, публикуют на YouTube-каналах.

Очереди в супермаркеты начали скапливаться накануне вечером, после того, как премьер правительства Джузеппе Конте объявил о том, что со вторника, 10 марта, вся страна закрывается на карантин по коронавирусу.

Как сообщает итальянское издание ANSA, перед магазинами в Риме, Турине, Неаполе и других городах вечером в понедельник встали длинные очереди. На улице стоят люди с тележками, охранники пускают покупателей небольшими группами и сортируют людей на кассах, чтобы не создавать давки.

Итальянцы запасают впрок картофель, печенье, молоко, сахар и муку, а также товары с длительным сроком хранения. И хотя власти отдельно уточняли, что магазины в связи с карантином закрываться не будут, поставки товаров в них будут стабильно продолжаться, граждане все равно паникуют. Некоторые считают, что скоро из дома нельзя будет выходить даже за едой и предпочитают запастись. Другие прогнозируют, что в магазинах скоро начнется дефицит всего.

Напомним, что карантин в Италии, предварительно, введен до 3 апреля.

Как сообщал "Апостроф", ранее украинцам обратились с важным призывом из-за эпидемии коронавируса в Италии.