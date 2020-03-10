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Эпидемия коронавируса в Италии: к украинцам обратились с важным призывом

вторник, 10 марта 2020, 12:20
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Гражданам Украины дали совет воздержаться от поездок в Италию из-за стремительного распространения коронавируса 2019-nCoV.

Всем тем украинцам, которые остаются в Италии, советуют проявлять осторожность и следовать рекомендациям местных органов власти для обеспечения собственной безопасности.

В консульстве Украины в Италии просят украинцев следить за рекомендациями МИД, а в случае возникновения непредвиденных обстоятельств в срочном порядке сообщать об этом.

Как известно, число жертв коронавируса в Италии уже превысило сто человек.

Напомним, что в Италии ввели жесткие меры из-за распространения смертельного корнавируса.

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