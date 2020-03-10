Коронавирус из Китая атакует новые страны, люди в панике: свежие данные о жертвах

Смертельный коронавирус из Китая начал атаковать новые страны, в то же время в самой Поднебесной число новых заражений за сутки упало.

Об этом сообщает Госкомитет здравоохранения КНР.

По состоянию на утро вторника, 10 марта, в мире зафиксировано уже более 113 тыс. больных китайским коронавирусом, умерли больше 4 тыс. человек.

В Китае за истекшие сутки зарегистрировано 17 случаев летального исхода от пневмонии, 19 новых заболевших.

В мире эпидемия ударила с новой силой. Жертвами COVID-2019 стали уже 463 человека в Италии. 327 смертельных случаев зарегистрировано в Иране, 53 - в Южной Корее, 28 - в Испании, 19 - во Франции, 17 – в Японии.

Отмечается, что лидером по темпам заражений является Италия. Сейчас там 9172 человека подхватили вирус. За сутки их количество возросло почти на 2000 человек.

Кроме того, коронавирус добрался до новых стран - Буркина-Фасо и Монголии. Первый случай заболевания обнаружили также в Панаме.

На фоне активного распространения болезни во многих странах начинается паника - люди сметают продукты с полок магазинов и запасаются масками.

Как сообщал "Апостроф", гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебреисус назвал угрозу пандемии коронавируса COVID-19 "вполне реальной".