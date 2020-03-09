Безопасных мест в Европе не осталось: новые данные по распространению коронавируса

В понедельник, 9 марта, на Кипре были обнаружены два первых случая заболевания коронавирусом Covid-19.

Об этом сообщил министр здравоохранения Константинос Иоанну на пресс-конференции.

Вирус обнаружили у двух киприотов – одному из них 25 лет, а второму 64, последний является сотрудником государственной больницы в Никосии.

По словам министра, 25-летний парень вернулся из Милана 26 февраля и был осмотрен медсестрой в аэропорту. Затем он находился в самоизоляции.

Отметим, что Кипр был последней страной Европы, где не был зафиксирован коронавирус. Теперь заболевание официально охватило все европейские страны.

Как сообщает Reuters, в Великобритании подтвердили пятую смерть от коронавируса. В Испании общее количество заболевших превысило 1,2 тысячи, скончалось 28 человек.

В Италии число жертв коронавируса выросло до 463, общее число заболевших – 9172.

Первая смерть от коронавируса также была зарегистрирована в Канаде.

Как ранее сообщал "Апостроф", 9 марта Министерство здравоохранения Германии подтвердило первые случаи смерти от коронавируса Covid-19 в стране.